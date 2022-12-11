Вторая сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на 3-м этапе Кубка мира

В Бейтостёлене (Норвегия) завершилась смешанная эстафета в свободном стиле в рамках 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу одержали норвежские лыжники. Вторыми также пришли представители Норвегии. Бронзовые награды достались шведским спортсменам.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Смешанная эстафета. Свободный стиль. 4x5 км

1. Норвегия — 2 (Лотта Уднес Венг, Микаэль Гуннульфсен, Силье Теодорсен, Симен Хегстад Крюгер) — 54.04,0.

2. Норвегия — 1 (Анне Кьерсти Кальво, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Эмиль Иверсен) — отставание +5,5.

3. Швеция (Майя Дальквист, Вильям Порома, Фрида Карлссон, Калле Хальфварссон) +6,5.

4. Финляндия (Юханна Матинтало, Пертту Хювяринен, Кертту Нисканен, Йони Мяки) +45,5.

5. Франция (Дельфин Клодель, Тео Шели, Флора Дольси, Жуль Шаппа) +47,9.