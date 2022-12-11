Видеообзор победы второй сборной Норвегии в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка мира

В Бейтостёлене (Норвегия) завершилась смешанная эстафета в свободном стиле в рамках 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу одержали лыжники второй сборной Норвегии. Второе место заняли представители первой сборной этой страны. Бронзовые награды достались шведским спортсменам.

Команду победителей представляли Лотта Уднес Венг, Микаэль Гуннульфсен, Силье Теодорсен и Симен Хегстад Крюгер. Они показали результат 54.04,0.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами соревнования.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).