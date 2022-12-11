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Что вы думаете о словесной перепалке Большунова и Устюгова?

Что вы думаете о словесной перепалке Большунова и Устюгова?
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов, после вчерашней победы в коньковом спринте на третьем этапе Кубка России заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Устюгов объяснил, что его самого так называли минувшим летом. В ответ на данное заявление, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который одержал сегодня победу в коньковой разделке, шутливо отреагировал, сказав «ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что вы думаете о словесной перепалке Большунова и Устюгова?

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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