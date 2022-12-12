Хейди Венг не выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе

Пятикратная чемпионка мира, норвежская лыжница Хейди Венг пропустит этап Кубка мира в Давосе (Швейцария).

В воскресенье Венг приняла участие в эстафете 4х5 в составе первой сборной Норвегии на третьем этапе Кубка мира в Бейтостолене (Норвегия). Её команда заняла второе место, уступив второй сборной этой страны.

Напомним, в последние месяцы Венг боролась с психологическими проблемами.

«Я устала после Лиллехамера. Сейчас мне необходим тренировочный период. Это был тяжёлый год. Я на самом деле с января месяца боролась со своей головой. Проблем было много, из-за чего тренировок было очень мало», — сказала Венг в интервью TV2.

При этом, норвежка планирует выступить на «Тур де Ски».

«В планах — «Тур де Ски».Впереди три недели тренировок. Я не могу жить на излишки, потому что у меня их немного», — добавила Венг.