Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Хейди Венг не выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе

Хейди Венг не выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе
Комментарии

Пятикратная чемпионка мира, норвежская лыжница Хейди Венг пропустит этап Кубка мира в Давосе (Швейцария).

В воскресенье Венг приняла участие в эстафете 4х5 в составе первой сборной Норвегии на третьем этапе Кубка мира в Бейтостолене (Норвегия). Её команда заняла второе место, уступив второй сборной этой страны.

Напомним, в последние месяцы Венг боролась с психологическими проблемами.

«Я устала после Лиллехамера. Сейчас мне необходим тренировочный период. Это был тяжёлый год. Я на самом деле с января месяца боролась со своей головой. Проблем было много, из-за чего тренировок было очень мало», — сказала Венг в интервью TV2.

При этом, норвежка планирует выступить на «Тур де Ски».

«В планах — «Тур де Ски».Впереди три недели тренировок. Я не могу жить на излишки, потому что у меня их немного», — добавила Венг.

Новость по теме
Нортуг занял 26-е место в марафоне на открытии Кубка Ski Classics
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022