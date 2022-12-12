«Типичный норвежец». Фрида Карлссон — о манёвре Иверсена на финише эстафеты

Шведская лыжница Фрида Карлссон осталась недовольна действиями норвежского спортсмена Эмиля Иверсена во время смешанной эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене. На финишной прямой Швеция и Норвегия боролись за серебряные награды. Иверсен на последнем повороте к стадиону пересёк линию соперника. Швед Хальфварссон из-за этого манёвра не смог продвинуться вперёд.
«Типичный норвежец. Не считаю финиш честной борьбой, Иверсен сделал это не по правилам», — цитирует Карлссон VG.
Сам Иверсен считает, что не нарушал правил.
«Всё было идеально. Я просто старался пересечь финишную черту первым. Не собираюсь никому помогать. В таких финишах лыжники всегда очень близко идут друг к другу. Я просто справился со своей задачей», — сказал норвежский спортсмен.
Отмечается, что после гонки судейская коллегия признала действия Эмиля Иверсена правомерными. Вторая сборная Норвегии завоевала золото в эстафете. Серебро — у первой команды норвежцев. Третьей пришла Швеция.
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