Фрида Карлссон заявила, что не думает о победе в Кубке мира

Победитель и шестикратный призёр чемпионатов мира шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит следующий этап Кубка мира сезона-2022/2023 в Давосе (Швейцария). Она подчеркнула, что не сильно беспокоится относительно своей победы в общем зачёте Кубка мира в этом сезоне, считая своим приоритетом победу в грядущем чемпионате мира.

«Не думаю о победе в Кубке мира в этом сезоне. Нет. Тогда бы я выкладывалась по полной. Но я этого не делаю. Для меня важнее всего чемпионат мира», – приводит слова Карлссон норвежское издание VG.

Напомним, в настоящий момент Карлссон занимает второе место в женском общем зачёте Кубка мира с 588 очками в активе, отставая от лидирующей норвежки Тириль Уднес Венг на 94 балла.