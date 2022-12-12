Лидер Кубка мира Тириль Венг рассказала, не боится ли потерять форму перед ЧМ

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг отреагировала на слова шведов о том, что её тяжело достать в общем зачёте Кубка мира из-за новой системы, дающей преимущество тем, кто не пропускает гонки. Она также оценила своё физическое состояние и возможность распределить силы в преддверии чемпионата мира.
«На меня давят, чтобы раскачать психологически. Я из тех, кто может с этим бороться. Но у многих других та же цель, что и у меня. Будет тяжело. Несмотря на постоянное участие в соревнованиях, я слежу за своим телом каждый день. И даже больше. Наверное, задумываюсь о нём каждый час. Я ежедневно измеряю свой пульс в состоянии покоя и постоянно слежу за состоянием тела и организма», — приводит слова норвежской лыжницы издание VG.
Ранее ближайшая преследовательница Тириль Венг в общем зачёте Кубка мира шведка Фрида Карлссон заявила, что пропустит следующий этап в Давосе. В настоящий момент Венг лидирует в женском общем зачёте Кубка мира, обгоняя Карлссон на 94 балла.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения).
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