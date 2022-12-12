Крамер — о Коростелёве: Клебо должен запомнить это имя!

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии, немецкий специалист Маркус Крамер высказался о спринтерских победах 19-летнего Савелия Коростелёва на взрослых этапах Кубка России.
«Я очень хорошо его знаю. Он сын Натальи Коростелёвой. Три или четыре года назад он присутствовал на двух наших сборах. Я видел этого мальчика, ему было 16. Может быть, 17. Он был очень хорош и силён для своего возраста.
Он большой талант! У нас не так много спортсменов, которые так быстро переходят с юниорского уровня на взрослый. Возможно, это рановато? Может быть, не знаю. Но опять же. Он был на наших сборах две или три недели, я часто его видел. Было легко разглядеть в нём большой талант, как у Большунова.
Клебо должен запомнить это имя! Я уверен, у него большое будущее», — приводит слова Крамера Nettavisen.
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