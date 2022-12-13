«Со стороны «Телеспорта» хамское отношение». Большунов – о трансляциях лыжных гонок

Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов высказался о проблемах с трансляцией Кубка России по лыжным гонкам.



«Меня это сильно раздражает. В такое время нужно обязательно показывать внутренние соревнования. Это же для нас самих нужно. Мы должны развивать спорт в своей стране и выводить его на новый уровень. Все же стараются: организаторы делают всё возможное, чтобы условия проведения соревнований были отличными, спортсмены ведут бескомпромиссную борьбу, но этого никто не видит. А ведь можно же показывать отовсюду, даже из Вершины Тёи, если захотеть. Но со стороны «Телеспорта» сейчас хамское отношение в плане показа лыжных гонок. Они, наверное, денег хотят заработать на перепродаже прав, но сейчас не тот момент. Да вы денег больше заработаете, если будете показывать лыжные гонки. Мне кажется, масса желающих готовы сами сброситься на организацию трансляций. Я знаю, что запрос на трансляции большой, понимаю возмущение болельщиков. Трансляциями должен заниматься тот, кто владеет правами, но этого не происходит. Надеюсь, что вопрос всё-таки будет решён», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

