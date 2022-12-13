Большунов: из Норвегии и Швеции мне пишут, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов высказался о реакции за рубежом на отстранение российских лыжников от международных соревнований, включая Кубок мира.
«Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские, говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернёмся. Есть адекватные люди, которые всё понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах. Правда, сейчас они нас вообще не видят», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
09:50
-
09:35
-
08:15
- 12 декабря 2022
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:21
-
21:29
-
20:21
-
19:42
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:27
-
16:00
-
12:05
-
11:36
-
11:15
-
10:40
-
00:16
- 11 декабря 2022
-
19:25
-
18:35
-
18:13
-
17:53
-
15:56
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:12
-
13:45
-
13:14
Партнерский контент