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Большунов: из Норвегии и Швеции мне пишут, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских

Большунов: из Норвегии и Швеции мне пишут, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских
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Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов высказался о реакции за рубежом на отстранение российских лыжников от международных соревнований, включая Кубок мира.

«Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские, говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернёмся. Есть адекватные люди, которые всё понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах. Правда, сейчас они нас вообще не видят», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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