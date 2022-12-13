Степанова уверенно выиграла женский пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова выиграла 10-километровую классическую гонку преследования у женщин на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).
Степанова показала время 29.25,2 и почти на две минуты опередила опередила местную лыжницу Марию Истомину. Третьей стала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.
Таким образом, Степанова стала победительницей мини-тура в Чусовом.
Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Гонка преследования. Женщины.
- Вероника Степанова - 29.25,2
- Мария Истомина — отставание 1:58,3
- Екатерина Смирнова + 2.21,8
- Алиса Жамбалова + 2.58,3
- Анастасия Прокофьева + 2.59,0
- Лидия Горбунова + 3.09,4
- Лариса Рясина + 3.29,1
- Анна Грухвина + 4.05,3
- Анастасия Фалеева + 4.07,7
- Диана Артемьева + 4.26,6
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