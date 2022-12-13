Степанова уверенно выиграла женский пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова выиграла 10-километровую классическую гонку преследования у женщин на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

Степанова показала время 29.25,2 и почти на две минуты опередила опередила местную лыжницу Марию Истомину. Третьей стала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

Таким образом, Степанова стала победительницей мини-тура в Чусовом.

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