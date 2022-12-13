«Эти результаты ни о чём не говорят». Большунов — о своих поражениях на Кубке России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о своих поражениях на Кубке России в начале сезона.



«То, что я проигрывал, – это нормально. Обычно так и бывает, что начинаешь сезон не в лучших кондициях. Если говорить об этапах Кубка мира и подготовке к чемпионату мира, то первые старты не могут быть с супервыдающимися результатами. Рассчитываешь же выйти на пик формы в январе-феврале, и очень высокие результаты на старте сезона просто не нужны. Мои результаты в первых гонках ни о чём не говорят. Это план, который работает», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Читайте полное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: