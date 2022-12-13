Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов без проблем выиграл классический пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом

Большунов без проблем выиграл классический пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов стал победителем классической 15-километровой гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

Большунов показал время 39.21,9. Второе место занял Илья Семиков из Республики Коми, который отстал от Большунова чуть менее чем на минуту. Третьим стал представитель Тюменской области Денис Спицов.

Таким образом, Большунов стал победителем мини-тура в Чусовом.

Лыжные гонки. Кубок России, Третий этап. Чусовой. Гонка преследования. Мужчины.

  1. Александр Большунов - 39.21,9.
  2. Илья Семиков — отставание 58,6.
  3. Денис Спицов +59,8.
  4. Артём Мальцев +1.19,4.
  5. Алексей Червоткин +2.08,2.
  6. Сергей Устюгов, Иван Якимушкин +3.03,6.
  7. Иван Горбунов +3.04,5.
  8. Андрей Мельниченко, Максим Зубцов +3.05,9.
«Я всегда и всем говорю прямо в лицо». Пламенное интервью с Александром Большуновым «Я всегда и всем говорю прямо в лицо». Пламенное интервью с Александром Большуновым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022