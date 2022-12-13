Большунов без проблем выиграл классический пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов стал победителем классической 15-километровой гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

Большунов показал время 39.21,9. Второе место занял Илья Семиков из Республики Коми, который отстал от Большунова чуть менее чем на минуту. Третьим стал представитель Тюменской области Денис Спицов.

Таким образом, Большунов стал победителем мини-тура в Чусовом.

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