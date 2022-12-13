Семиков прокомментировал соперничество со Спицовым в борьбе за второе место в пасьюте

Призёр этапа Кубка мира российский лыжник Илья Семиков после завоевания второго места в классическом пасьюте на третьем этапе Кубка России в Чусовом высказался о соперничестве с Денисом Спицовым, который завоевал бронзу.
На финише Семиков опередил Спицова на 1,2 секунды.
«Группа разорвалась на последнем круге где-то. Я даже не заметил, когда разрыв произошёл, но, конечно, заметил, что остались вдвоём с Денисом. От Дениса ушёл перед последним спуском. Образовался маленький просветик, и так мы до финиша и доехали. Доволен гонкой: состояние хорошее, лыжи тоже. Трасса, в принципе, хорошая, рабочая, хорошо лыжи ходили. Сегодня, наверное, были лучшие условия. Чуть-чуть мягковато, конечно. В таких условиях, когда ещё два дня назад трассы не было, нормально всё», — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 13 декабря 2022
-
12:56
-
12:37
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
08:15
- 12 декабря 2022
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:21
-
21:29
-
20:21
-
19:42
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:27
-
16:00
-
12:05
-
11:36
-
11:15
-
10:40
-
00:16
- 11 декабря 2022
-
19:25
-
18:35
-
18:13
-
17:53