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Семиков прокомментировал соперничество со Спицовым в борьбе за второе место в пасьюте

Семиков прокомментировал соперничество со Спицовым в борьбе за второе место в пасьюте
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Призёр этапа Кубка мира российский лыжник Илья Семиков после завоевания второго места в классическом пасьюте на третьем этапе Кубка России в Чусовом высказался о соперничестве с Денисом Спицовым, который завоевал бронзу.

На финише Семиков опередил Спицова на 1,2 секунды.

«Группа разорвалась на последнем круге где-то. Я даже не заметил, когда разрыв произошёл, но, конечно, заметил, что остались вдвоём с Денисом. От Дениса ушёл перед последним спуском. Образовался маленький просветик, и так мы до финиша и доехали. Доволен гонкой: состояние хорошее, лыжи тоже. Трасса, в принципе, хорошая, рабочая, хорошо лыжи ходили. Сегодня, наверное, были лучшие условия. Чуть-чуть мягковато, конечно. В таких условиях, когда ещё два дня назад трассы не было, нормально всё», — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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