«Неплохо для гонки классикой». Мальцев — о четвёртом месте в классическом пасьюте

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал четвёртое место в классическом 15-километровом пасьюте на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).
«Я терпел с самого начала за «классистами», за Ильёй Семиковым. Он сегодня лучшее время показал, а у меня, получается, третье. Неплохо для гонки классикой. Конечно, хотелось бы быть к ним поближе и на финише попробовать побороться. Но после подъёма на последнем круге я поймал просвет и уже не смог их догнать. Но в целом всё нормально, самочувствие хорошее. Главное — не заболеть», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял Илья Семиков. Третий результат показал Денис Спицов.
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