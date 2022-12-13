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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Коростелёв выпал из тройки, Большунов упрочил лидерство

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Коростелёв выпал из тройки, Большунов упрочил лидерство
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В Чусовом (Пермский край) завершилась мужская 15-километровая гонка преследования в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. Третий результат показал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.

По итогам соревнований произошли изменения в общем зачёте Кубка России. В частности, на второе место поднялся Артём Мальцев, а Савелий Коростелёв покинул тройку лидеров.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов — 430.
  2. Артём Мальцев — 308.
  3. Илья Семиков — 299.
  4. Денис Спицов — 283.
  5. Савелий Коростелёв — 261.
  6. Иван Якимушкин — 240.
  7. Алексей Червоткин — 198.
  8. Андрей Мельниченко — 196.
  9. Иван Горбунов — 195.
  10. Илья Порошкин — 173.
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