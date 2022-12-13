Общий зачёт Кубка России у мужчин: Коростелёв выпал из тройки, Большунов упрочил лидерство

В Чусовом (Пермский край) завершилась мужская 15-километровая гонка преследования в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. Третий результат показал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.

По итогам соревнований произошли изменения в общем зачёте Кубка России. В частности, на второе место поднялся Артём Мальцев, а Савелий Коростелёв покинул тройку лидеров.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

Александр Большунов — 430. Артём Мальцев — 308. Илья Семиков — 299. Денис Спицов — 283. Савелий Коростелёв — 261. Иван Якимушкин — 240. Алексей Червоткин — 198. Андрей Мельниченко — 196. Иван Горбунов — 195. Илья Порошкин — 173.