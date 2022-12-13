«Уехала и нахожусь одна». Юлия Ступак рассказала о своём эмоциональном состоянии
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала о своём эмоциональном состоянии.
«Знаю, что не принято быть счастливым в наше время, тебе всегда будут говорить, что счастье любит тишину и что счастливым сегодня быть стыдно. Но мне так хорошо. Я уехала и нахожусь одна. Много появляюсь тут и много наедине со своими мыслями. Танцую, пою и катаюсь. Наслаждаюсь! Всем любви», — написала Ступак в своих социальных сетях.
27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила прошедший этап Кубка России в Чусовом.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
22:06
-
21:18
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:35
-
14:57
-
14:38
-
14:24
-
14:05
-
12:56
-
12:37
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
08:15
- 12 декабря 2022
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:21
-
21:29
-
20:21
-
19:42
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:27
Партнерский контент