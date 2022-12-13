«Уехала и нахожусь одна». Юлия Ступак рассказала о своём эмоциональном состоянии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала о своём эмоциональном состоянии.

«Знаю, что не принято быть счастливым в наше время, тебе всегда будут говорить, что счастье любит тишину и что счастливым сегодня быть стыдно. Но мне так хорошо. Я уехала и нахожусь одна. Много появляюсь тут и много наедине со своими мыслями. Танцую, пою и катаюсь. Наслаждаюсь! Всем любви», — написала Ступак в своих социальных сетях.

27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила прошедший этап Кубка России в Чусовом.