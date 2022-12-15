Устюгов: слова о мешках не Большунову адресованы, но его реакция — это, конечно, да…

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о ситуации с Александром Большуновым. Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.
«Зато как все взбодрились сразу! Расскажу. Когда я летом приехал в Малиновку, многие ребята говорили: «С пузом приехал«. Ну, я правда был не в лучшей спортивной форме после тяжёлого сезона, набрал вес. Подкалывали: «Мешок! Заплывший!» В том числе ребята из сборной. Я им сказал тогда: «Если я вас обыграю, то во всех СМИ буду кричать, что вы – мешки». И при первой возможности я их обыграл. Те, кто знал об этом, меня услышали. Но тут добавились ещё и ребята, которые мне ничего не говорили, а тут отреагировали бурно. Ну, перевели всё в шутку.
Почему меня напрягает это немного, потому что Большунов сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо. Суть в том, что кому мои слова были адресованы – они это знают. Но это точно было не Сане адресовано, но его реакция – это, конечно, да…» — приводит слова Устюгова «РИА Новости».
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