Устюгов объяснил, почему выступил на Кубке России на тренировочных лыжах

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов объяснил, почему выступал на тренировочных лыжах на этапе Кубка России в Чусовом.
«Изначальная цель на Кубок России была – выйти и стартовать в спринте, попасть в тридцатку. Там, возможно, и за полуфинал побороться, и на этом было бы достаточно. Но как-то всё пошло, поехало! Честно скажу: забрал четыре чехла лыж в Ханты-Мансийске ещё, в Сыктывкаре их катал – классику и конёк. Сюда мы приехали в обед, накануне гонки, зашли в сервисную, и ребята мне говорят: «Доставай лыжи на обкатку». Я говорю: «Не хочу. У меня задача – попасть в топ-30, и на этом всё. Буду тренироваться здесь, смотреть, как народ бегает, чтобы как-то захотелось бегать самому». Достал две пары лыж – классику и конёк, вкаточные. В итоге на них и бежал все три гонки.
Да, на вкаточных, по сути, на тренировочных лыжах… От этого мне так и радостно, что, не доставая боевых пар, не тестируя лыжи, удалось показать такой неплохой результат. Заехать в мини-туре в десятку в такой конкуренции, занять шестое место. Но, как я уже говорил, моя цель – чемпионат России. Многие заметили, что в последние годы в конце сезона я не выступаю. По разным причинам. Потому что ты устаёшь всё время находиться на том же Кубке мира, надолго уезжаешь и сидишь в Европе. А сейчас ситуация немного другая, мне кажется, что и ребята не так мотивированы, бегая только по России. Как мне написала моя любимая жена после спринта: «Ну как так-то? Они что, вообще не тренируются?!» — приводит слова Устюгова «РИА Новости».
- 15 декабря 2022
-
13:01
-
12:43
-
12:11
-
11:56
-
11:44
- 14 декабря 2022
-
23:09
-
21:04
-
20:14
-
20:09
-
19:48
-
18:15
-
15:37
-
15:00
-
12:21
-
11:40
-
09:57
-
09:30
- 13 декабря 2022
-
22:06
-
21:18
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:35
-
14:57
-
14:38
-
14:24
-
14:05
-
12:56
-
12:37
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
11:05