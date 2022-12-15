Устюгов объяснил, почему выступил на Кубке России на тренировочных лыжах

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов объяснил, почему выступал на тренировочных лыжах на этапе Кубка России в Чусовом.



«Изначальная цель на Кубок России была – выйти и стартовать в спринте, попасть в тридцатку. Там, возможно, и за полуфинал побороться, и на этом было бы достаточно. Но как-то всё пошло, поехало! Честно скажу: забрал четыре чехла лыж в Ханты-Мансийске ещё, в Сыктывкаре их катал – классику и конёк. Сюда мы приехали в обед, накануне гонки, зашли в сервисную, и ребята мне говорят: «Доставай лыжи на обкатку». Я говорю: «Не хочу. У меня задача – попасть в топ-30, и на этом всё. Буду тренироваться здесь, смотреть, как народ бегает, чтобы как-то захотелось бегать самому». Достал две пары лыж – классику и конёк, вкаточные. В итоге на них и бежал все три гонки.



Да, на вкаточных, по сути, на тренировочных лыжах… От этого мне так и радостно, что, не доставая боевых пар, не тестируя лыжи, удалось показать такой неплохой результат. Заехать в мини-туре в десятку в такой конкуренции, занять шестое место. Но, как я уже говорил, моя цель – чемпионат России. Многие заметили, что в последние годы в конце сезона я не выступаю. По разным причинам. Потому что ты устаёшь всё время находиться на том же Кубке мира, надолго уезжаешь и сидишь в Европе. А сейчас ситуация немного другая, мне кажется, что и ребята не так мотивированы, бегая только по России. Как мне написала моя любимая жена после спринта: «Ну как так-то? Они что, вообще не тренируются?!» — приводит слова Устюгова «РИА Новости».