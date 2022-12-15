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Лидер общего зачёта Пол Голберг пропустит четвёртый этап Кубка мира по лыжам в Давосе

Лидер общего зачёта Пол Голберг пропустит четвёртый этап Кубка мира по лыжам в Давосе
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Норвежец Пол Голберг не сможет выступить на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Давосе (Швейцария) 17 и 18 декабря. Об этом сообщила норвежская лыжная ассоциация.

«К сожалению, Пол Голберг простудился и поэтому не будет участвовать в гонках этапа Кубка мира в Давосе в эти выходные», — говорится в заявлении организации. Также отмечается, что спортсмен заболел не коронавирусом.

На третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене Голберг стал победителем гонки на 10 км классическим стилем и увеличил отрыв от ближайших преследователей в общем зачете турнира. Перед стартом четвёртой части соревнований у него 756 очков, вторым идёт его соотечественник Йоханнес Клебо — 430 баллов, на третьей строчке также расположился норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет — 426.

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