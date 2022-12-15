Тихонов — о спортсмене года Большунове: он больше всех заслужил, дал по соплям норвежцам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о победе лыжника Александра Большунова в номинации «Спортсмен года».
«Я думаю, Большунов больше всех заслужил быть лучшим спортсменом года, сто процентов. Александр порвал всех именитых норвежцев, даже Клебо начал сходить с дистанций бросая борьбу, потому что у него не было шансов. Эти моменты надо учитывать. У парня возраст нормальный, в какой-то момент санкции кончатся, какое-то решение будет принято, и я не сомневаюсь, что он продолжит выступать.
Однозначно, я за Большунова, нормальный, скромный парень. Дал хорошо по соплям норвежцам, без него сейчас теряется интерес, скандинавские страны соревнуются между собой, они это прекрасно понимают. Теряется рейтинг, пресса, телевидение», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.
Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
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