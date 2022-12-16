Расписание четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

17–18 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований
17 декабря
15:15 — спринт, свободный стиль, женщины
15:42 — спринт, свободный стиль, мужчины
18 декабря
12:45 — раздельный старт, свободный стиль, женщины
15:15 — раздельный старт, свободный стиль, мужчины
Время начала соревнований указано московское.
Лидером в общем зачёте Кубка мира у мужчин является норвежец Пол Голберг. Среди женщин первую строчку занимает его соотечественница Тириль Уднес Венг.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
- 16 декабря 2022
-
12:27
-
11:08
-
10:31
- 15 декабря 2022
-
22:46
-
21:02
-
19:17
-
17:49
-
13:01
-
12:43
-
12:11
-
11:56
-
11:44
- 14 декабря 2022
-
23:09
-
21:04
-
20:14
-
20:09
-
19:48
-
18:15
-
15:37
-
15:00
-
12:21
-
11:40
-
09:57
-
09:30
- 13 декабря 2022
-
22:06
-
21:18
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:35
-
14:57
-
14:38
-
14:24
-
14:05
-
12:56