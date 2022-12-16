Расписание четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

17–18 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.



Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований

17 декабря

15:15 — спринт, свободный стиль, женщины

15:42 — спринт, свободный стиль, мужчины

18 декабря

12:45 — раздельный старт, свободный стиль, женщины

15:15 — раздельный старт, свободный стиль, мужчины

Время начала соревнований указано московское.

Лидером в общем зачёте Кубка мира у мужчин является норвежец Пол Голберг. Среди женщин первую строчку занимает его соотечественница Тириль Уднес Венг.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).