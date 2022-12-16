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Эбба Андерссон пропустит четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Эбба Андерссон пропустит четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
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Шведская лыжница Эбба Андерссон пропустит четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе из-за последствий коронавируса. Об это сообщил тренер женской сборной Швеции Стефан Томсон.

«Мы хотим быть осторожными? Да, это абсолютно так. Ничего не будем торопить. Важно принять правильное решение, чтобы ничего не испортить на пути к чемпионату мира. Времени много. Когда она сможет вернуться? Когда именно, сейчас очень сложно ответить. Это зависит от того, как её тело будет реагировать на нагрузки», — приводит слова Стефана Томсона Expressen.

5 декабря стало известно, что 25-летняя Эбба Андерссон заразилась коронавирусом. Четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) пройдёт с 17 по 18 декабря.

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