Карлссон и Дальквист отдали свои призовые на премиальные на гонках в Фалуне 13–15 января

Звёздные шведские лыжницы Фрида Карлссон и Майя Дальквист пожертвовали свои призовые в фонд соревнований FIS в Фалуне (Швеция), которые пройдут 13–15 января.
На старте шведского сезона в Бруксвалларне в ноябре несколько человек пожаловались на уровень призовых.
«Продолжать участвовать в лыжных гонках, если ты не на самой вершине, финансово невыгодно», — сказала Карлссон в интервью VG.
Ожидается, что в Фалун с 13 по 15 января прибудут несколько топ-лыжников, которые не примут участия в «Тур де Ски». Спонсор организатора решил удвоить финансовый вклад Карлссон и Дальквист. Ожидается, что общий призовой фонд составит около 140 000 норвежских крон ($ 14 142,80).
«Мы хотим подчеркнуть, что это важно, если мы хотим и впредь иметь высокий уровень в спорте. Но теперь люди могут подумать, что у нас слишком много денег (смеётся)», — объяснила данное решение Дальквист.
- 16 декабря 2022
-
13:48
-
13:41
-
12:27
-
11:08
-
10:31
- 15 декабря 2022
-
22:46
-
21:02
-
19:17
-
17:49
-
13:01
-
12:43
-
12:11
-
11:56
-
11:44
- 14 декабря 2022
-
23:09
-
21:04
-
20:14
-
20:09
-
19:48
-
18:15
-
15:37
-
15:00
-
12:21
-
11:40
-
09:57
-
09:30
- 13 декабря 2022
-
22:06
-
21:18
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:35
-
14:57
-
14:38
-
14:24