Карлссон и Дальквист отдали свои призовые на премиальные на гонках в Фалуне 13–15 января

Звёздные шведские лыжницы Фрида Карлссон и Майя Дальквист пожертвовали свои призовые в фонд соревнований FIS в Фалуне (Швеция), которые пройдут 13–15 января.

На старте шведского сезона в Бруксвалларне в ноябре несколько человек пожаловались на уровень призовых.

«Продолжать участвовать в лыжных гонках, если ты не на самой вершине, финансово невыгодно», — сказала Карлссон в интервью VG.

Ожидается, что в Фалун с 13 по 15 января прибудут несколько топ-лыжников, которые не примут участия в «Тур де Ски». Спонсор организатора решил удвоить финансовый вклад Карлссон и Дальквист. Ожидается, что общий призовой фонд составит около 140 000 норвежских крон ($ 14 142,80).

«Мы хотим подчеркнуть, что это важно, если мы хотим и впредь иметь высокий уровень в спорте. Но теперь люди могут подумать, что у нас слишком много денег (смеётся)», — объяснила данное решение Дальквист.