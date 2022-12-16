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Клебо высмеял слова Бородавко об умышленном спаде результатов Норвегии

Клебо высмеял слова Бородавко об умышленном спаде результатов Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо иронично ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, оценившего последние неудачи норвежцев на Кубке мира — 2022/2023 как намеренную попытку возродить интригу и подогреть интерес к турниру.

«Мы, наверное, стали роботами, чтобы управлять нами с пульта и решать, когда нам двигаться быстро, а когда медленно. Я это с лёгкостью отрицаю. Мы делаем всё возможное, чтобы оставаться здоровыми, и стараемся отдаваться по максимуму в каждой гонке в пределах своих возможностей.

Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать. Возможно, он говорит это только для того, чтобы попасть в заголовки. Если он действительно имеет в виду что-то подобное, то это его дело», — приводит слова Клебо норвежское издание NRK.

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