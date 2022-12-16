Клебо высмеял слова Бородавко об умышленном спаде результатов Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо иронично ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, оценившего последние неудачи норвежцев на Кубке мира — 2022/2023 как намеренную попытку возродить интригу и подогреть интерес к турниру.
«Мы, наверное, стали роботами, чтобы управлять нами с пульта и решать, когда нам двигаться быстро, а когда медленно. Я это с лёгкостью отрицаю. Мы делаем всё возможное, чтобы оставаться здоровыми, и стараемся отдаваться по максимуму в каждой гонке в пределах своих возможностей.
Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать. Возможно, он говорит это только для того, чтобы попасть в заголовки. Если он действительно имеет в виду что-то подобное, то это его дело», — приводит слова Клебо норвежское издание NRK.
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