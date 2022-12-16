Тренер Норвегии — о словах Бородавко: никто не отдаёт лыжникам приказов бежать медленно

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, заявившего о безоговорочном доминировании сборной Норвегии на Кубке мира — 2022/2023 и оценившего последние неудачи норвежцев как намеренную попытку возродить интригу и подогреть интерес к турниру.
«Такая постановка вопроса мне не знакома, и надеюсь, такого с нами никогда не случится. Мы должны быть добры друг к другу, не устраивать завалы, но, конечно, всем надо делать то, на что они способны.
Я немного разговариваю с лыжниками о гонке и тактике, но вся ответственность лежит на самих спортсменах. Никто не отдаёт им приказов бежать медленно», — приводит слова Монсена норвежское издание NRK.
Напомним, российские лыжники полностью пропускают текущий сезон из-за санкций Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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