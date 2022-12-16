Клебо и два горнолыжника выиграли у норвежской федерации спор об имиджевых правах

Лыжник Йоханнес Клебо и горнолыжники Лукас Бротен и Александер Омодт Кильде выиграли у Норвежской лыжной ассоциации спор о так называемых имиджевых правах. Теперь спортсмены имеют право голоса в этом вопросе, а не обязаны всецело подчиняться федерации.
«Мы очень довольны тем, что комитет единогласно согласился с этим уточнением. Важно, чтобы мы, спортсмены, имели право совместно определять, в какой мере и как лыжная ассоциация может использовать наши имена, фотографии и другие личные данные в коммерческих целях», — приводит слова Клебо VG.
Для Клебо вопрос особо актуален. Широко известен случай, когда знаменитый лыжник в 2019 году получил строгий выговор от федерации за то, что на снимке из отпуска на нём надет носок не того бренда, который спонсирует сборную.
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