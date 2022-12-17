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Евгения Крупицкая – чемпионка российско-китайских игр в гонке на 10 км классикой

Евгения Крупицкая – чемпионка российско-китайских игр в гонке на 10 км классикой
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Российские лыжницы заняли первые шесть мест в классической разделке на 10 км на российско-китайских играх в Чанчуне.

Победу одержала Евгения Крупицкая, второй стала Елизавета Пантрина, третьей – Ольга Жолудева.

Результаты:

1. Евгения Крупицкая — 29.53,28
2. Елизавета Пантрина — 29.55,64
3. Ольга Жолудева — 30.08,35
4. Алина Пеклецова — 30.12,47
5. Дарья Непряева — 30.52,04
6. Арина Каличева — 31.18,16

Информация предоставлена Савелием Коростелёвым, который одержал победу в классической раздельной гонке на 15 км среди мужчин. На втором месте финишировал Никита Родионов, третьим стал Егор Митрошин.

Напомним, что ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) приняла решение продлить отстранение спортсменов из России от международных стартов на сезон-2022/2023.

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