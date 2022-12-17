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Йоханнес Клебо проиграл Шанава квалификацию конькового спринта на 4-м этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо проиграл Шанава квалификацию конькового спринта на 4-м этапе Кубка мира
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В Давосе (Швейцария) прошла квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал француз Лука Шанава. Второй результат показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, вернувшийся к гонкам после болезни.

Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап. Давос. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Лука Шанава (Франция) – 2.16,90.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,26 секунды.
3. Эдвин Ангер (Швеция) +1,05.
4. Нийло Мойланен (Финляндия) +1,30.
5. Яник Рибли (Швейцария) +2,05.
6. Бен Огден (США) +2,07.

Из неожиданных результатов пролога стоит отметить непопадание в топ-30 британца Эндрю Масгрэйва и шведа Вильяма Поромы.

Клебо выиграл войну с норвежской федерацией. Ему больше не грозит отстранение от сборной Клебо выиграл войну с норвежской федерацией. Ему больше не грозит отстранение от сборной
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