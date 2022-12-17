Наталья Непряева выиграла классический спринт на 4-м этапе Кубка России, Степанова — 2-я

В Кирово-Чепецке прошёл финал женского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала лидер Кубка России Вероника Степанова, тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева — 4.52,18.

2. Вероника Степанова – отставание 1,06 секунды.

3. Анастасия Фалеева +1,12.

4. Алёна Баранова +1,28.

5. Мария Истомина +7,08.

6. Ольга Царёва +16,76.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).