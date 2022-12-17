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Наталья Непряева выиграла классический спринт на 4-м этапе Кубка России, Степанова — 2-я

Наталья Непряева выиграла классический спринт на 4-м этапе Кубка России, Степанова — 2-я
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В Кирово-Чепецке прошёл финал женского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала лидер Кубка России Вероника Степанова, тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева — 4.52,18.
2. Вероника Степанова – отставание 1,06 секунды.
3. Анастасия Фалеева +1,12.
4. Алёна Баранова +1,28.
5. Мария Истомина +7,08.
6. Ольга Царёва +16,76.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт 1.6 км. Классический стиль. Финал
17 декабря 2022, суббота. 14:35 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
04:52.18
2
Вероника Степанова
Камчатский край
+1.06
3
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
+1.12
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