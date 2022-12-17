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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков — второй

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков — второй
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Сегодня в Кирово-Чепецке прошёл финал мужского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов, а замкнул тройку призёров победитель квалификации Александр Терентьев.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 480 очков.
2. Илья Семиков (Республика Коми) – 336.
3. Артём Мальцев (Тюменская–Нижегородская область) – 310.
4. Денис Спицов (Тюменская область) – 306.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 268.
6. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 261.
7. Алексей Червоткин (Москва) — 232.
8. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 196.
9. Иван Горбунов (Татарстан) – 195.
10. Илья Порошкин (Республика Коми) – 173.

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