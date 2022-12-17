Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков — второй

Сегодня в Кирово-Чепецке прошёл финал мужского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов, а замкнул тройку призёров победитель квалификации Александр Терентьев.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.

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1. Александр Большунов (Архангельская область) – 480 очков.

2. Илья Семиков (Республика Коми) – 336.

3. Артём Мальцев (Тюменская–Нижегородская область) – 310.

4. Денис Спицов (Тюменская область) – 306.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 268.

6. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 261.

7. Алексей Червоткин (Москва) — 232.

8. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 196.

9. Иван Горбунов (Татарстан) – 195.

10. Илья Порошкин (Республика Коми) – 173.