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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Пеллегрино – третий

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Пеллегрино – третий
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Сегодня в Давосе (Швейцария) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым пришёл пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо, вернувшийся к гонкам после болезни. Бронзу завоевал француз Лука Шанава.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

1. Пол Голберг (Норвегия) – 756.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 537.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 500.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.
5. Ришар Жув (Франция) – 400.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)– 379.
7. Вильям Порома (Швеция) – 372.
8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 360.
9. Михал Новак (Чехия) – 355.
10. Эдвин Ангер (Швеция) – 347.

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