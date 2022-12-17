Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Пеллегрино – третий

Сегодня в Давосе (Швейцария) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым пришёл пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо, вернувшийся к гонкам после болезни. Бронзу завоевал француз Лука Шанава.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.



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1. Пол Голберг (Норвегия) – 756.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 537.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 500.

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.

5. Ришар Жув (Франция) – 400.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)– 379.

7. Вильям Порома (Швеция) – 372.

8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 360.

9. Михал Новак (Чехия) – 355.

10. Эдвин Ангер (Швеция) – 347.