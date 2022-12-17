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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг уверенно лидирует, Диггинс — вторая

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг уверенно лидирует, Диггинс — вторая
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В Давосе (Швейцария) сегодня, 17 декабря, завершился финал женского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала швейцарка Надине Фендрих, которая была лучшей в квалификации. Второй финишировала олимпийская чемпионка, чемпионка мира, американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров шведка Йоханна Хагстрём.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 787 очков.
2. Джессика Диггинс (США) — 638.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 588.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 553.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 492.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 492.
7. Майя Дальквист (Швеция) — 478.
8. Виктория Карль (Германия) — 450.
9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 424.
10. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 419.

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