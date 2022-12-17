Спринтерский зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева — вторая

В Кирово-Чепецке сегодня прошёл финал женского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала лидер Кубка России Вероника Степанова, а замкнула тройку призёров Анастасия Фалеева.
Спринтерский зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 210 очков.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — 182
3. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 175
4. Мария Истомина (Пермский край) — 154
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 113
6. Анна Грухвина (Тюменская область) — 111
7. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — 105
8. Христина Мацокина (Татарстан) — 99
9. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) — 85
10. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 65
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