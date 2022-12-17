Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Терентьев — второй

Сегодня в Кирово-Чепецке прошёл финал мужского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов, а замкнул тройку призёров победитель квалификации Александр Терентьев.
Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины.
1. Александр Большунов (Архангельская область) – 187 очков.
2. Александр Терентьев (Архангельская – Ненецкий АО) – 152
3. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 150
4. Илья Семиков (Республика Коми) – 119
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 95.
6. Глеб Ретивых (Тюменская область) – 92
7. Сергей Ардашев (Татарстан) – 90
8. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) – 83
9. Иван Горбунов (Татарстан) – 82
10. Андрей Кузнецов (Красноярский – Пермский край) – 79
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