Сборные России и Китая на финише эстафеты взялись за руки на Российско-китайских играх

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях видео финиша мужской эстафеты в рамках III Российско-китайских молодёжных зимних игр, которые проходят в Чанчуне (Китай).

Отметим, что сам Коростелёв представлял в данной эстафете сборную Китая. К финишу он пришёл вместе с Егором Митрошиным. Команды разделили золото.

«Доброе утро. А у нас дружба победила», — подписал видео Коростелёв, добавив эмодзи флагов России и Китая и «рукопожатие».

Лыжные гонки. Российско-китайские молодёжные зимние игры. Эстафеты, 4x2,5. Юноши

1. Россия (Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев и Егор Митрошин)

1. Китай (Савелий Коростелёв на 4-м этапе).

Согласно программе Российско-китайских игр завтра, 19 декабря, в Чанчуне пройдут гонки с раздельным стартом в свободном стиле на 10 и 15 км.