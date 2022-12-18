«Обнаружен imposter». Коростелёв показал фото, где стоит на подиуме в форме сборной Китая

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях забавное фото подиума мужской эстафеты, которая прошла в рамках Российско-китайских молодёжных зимних игр.

Команды России и Китая финишировали вместе, взявшись за руки, и разделили золото. Коростелёв выступил в роли финишёра сборной Китая.

В кадре Коростелёв стоит в форме сборной Китая, его выдаёт лишь шапка команды России.

«Обнаружен imposter (самозванец. – Прим. «Чемпионата»)», — шутливо подписал фото Коростелёв.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Лыжные гонки. Российско-китайские зимние игры. Эстафеты, 4x2,5. Юноши:

1. Россия (Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев и Егор Митрошин)

1. Китай (Савелий Коростелёв на 4-м этапе).

Согласно программе Российско-китайских игр завтра, 19 декабря, в Чанчуне пройдут гонки с раздельным стартом в свободном стиле на 10 и 15 км.