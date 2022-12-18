«Обнаружен imposter». Коростелёв показал фото, где стоит на подиуме в форме сборной Китая

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях забавное фото подиума мужской эстафеты, которая прошла в рамках Российско-китайских молодёжных зимних игр.
Команды России и Китая финишировали вместе, взявшись за руки, и разделили золото. Коростелёв выступил в роли финишёра сборной Китая.
В кадре Коростелёв стоит в форме сборной Китая, его выдаёт лишь шапка команды России.
«Обнаружен imposter (самозванец. – Прим. «Чемпионата»)», — шутливо подписал фото Коростелёв.
Фото: из личного архива Савелия Коростелёва
Лыжные гонки. Российско-китайские зимние игры. Эстафеты, 4x2,5. Юноши:
1. Россия (Александр Ившин, Никита Родионов, Даниил Муралеев и Егор Митрошин)
1. Китай (Савелий Коростелёв на 4-м этапе).
Согласно программе Российско-китайских игр завтра, 19 декабря, в Чанчуне пройдут гонки с раздельным стартом в свободном стиле на 10 и 15 км.
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