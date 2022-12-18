«Мне это даже подходит». Клебо высказался о том, что проведёт Рождество в одиночестве

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о том, что отметит Рождество в одиночестве. Клебо будет готовиться к грядущим стартам в Давосе (Швейцария), в то время как его девушка Пернилла Досвик отправится домой, в Норвегию.
Клебо признался, что собирается играть в Playstation, смотреть сериалы, отдыхать и есть.
«Всё будет хорошо. Мне это даже подходит. Для меня сейчас речь идёт лишь о том, чтобы как можно лучше подготовиться к «Тур де Ски», а также к самой большой цели в этом году – чемпионату мира в Планице. Видимо, это Рождество пройдёт спокойно, в одиночестве в горах, без каких-либо эксцессов.
Пернилла приняла мой график. Сначала это было тяжело для неё. Теперь всё в порядке. Она пробудет здесь неделю, а потом поедет домой», — приводит слова Клебо VG.
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