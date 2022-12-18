Истомина: слышала, что меня объявляли как Веронику Степанову. Бывает, погода такая

Лыжница Мария Истомина, ставшая второй в разделке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, прокомментировала выступление в гонке.
«Сегодня было значительно лучше, в том числе по самочувствию. Я работала, бежала, были небольшие проблемы со здоровьем, но в целом всё хорошо. Какие проблемы? У меня периодически колет бока, сегодня тоже было.
Что нужно сделать, чтобы догнать Степанову? Нужно сделать правильную работу. Сегодня мне бежалось ещё лучше, чем в Чусовом. Думаю, что за счёт стартов и скоростной работы мы уже выходим на новый уровень. Надо ещё чуть подработать. Главный старт для нас — альтернативный чемпионат мира, будем готовиться к нему.
На финише я слышала, что меня объявляют как Веронику Степанову. Думаю: «Ну ладно, видимо, в этот раз я похожа на Веронику». Бывает, погода такая — номер плохо видно, плюс мы все в красных комбинезонах, в очках, в шапках, все одинаковые», — приводит слова Истоминой «Матч ТВ».
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