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Американка Диггинс выиграла коньковую разделку на 20 км в рамках 4-го этапа Кубка мира

Американка Диггинс выиграла коньковую разделку на 20 км в рамках 4-го этапа Кубка мира
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В Давосе (Швейцария) завершилась женская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка и чемпионка мира в командном спринте американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира, Четвёртый этап. Давос. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 48.43,2.
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — отставание 5,5 секунды.
3. Рози Бреннен (США) +11,2.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +11,7.
5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +36,8.
6. Дельфин Клодель (Франция) +38,5.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) +40,7.
8. Надине Фендрих (Швейцария) +55,7.
9. Кертту Нисканен (Финляндия) +57,6.
10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1.09,4.

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