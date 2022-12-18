Американка Диггинс выиграла коньковую разделку на 20 км в рамках 4-го этапа Кубка мира

В Давосе (Швейцария) завершилась женская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка и чемпионка мира в командном спринте американка Джессика Диггинс.

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1. Джессика Диггинс (США) — 48.43,2.

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — отставание 5,5 секунды.

3. Рози Бреннен (США) +11,2.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +11,7.

5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +36,8.

6. Дельфин Клодель (Франция) +38,5.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) +40,7.

8. Надине Фендрих (Швейцария) +55,7.

9. Кертту Нисканен (Финляндия) +57,6.

10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1.09,4.