Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова упрочила позиции, Непряева — четвёртая

Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова упрочила позиции, Непряева — четвёртая
Комментарии

В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская разделка на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Вероника Степанова. Второй финишировала Мария Истомина, а бронзу получила Наталья Непряева.

Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 520 очков.
2. Мария Истомина (Пермский край) — 398.
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 327.
4. Наталья Непряева (Архангельская область) — 317.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 269.
6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 248.
7. Анна Грухвина (Тюменская область) — 241.
8. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 240.
9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 215.
10. Лариса Рясина (Татарстан) — 207.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022