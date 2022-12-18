Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова упрочила позиции, Непряева — четвёртая

В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская разделка на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Вероника Степанова. Второй финишировала Мария Истомина, а бронзу получила Наталья Непряева.



Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины



1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 520 очков.

2. Мария Истомина (Пермский край) — 398.

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 327.

4. Наталья Непряева (Архангельская область) — 317.

5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 269.

6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 248.

7. Анна Грухвина (Тюменская область) — 241.

8. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 240.

9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 215.

10. Лариса Рясина (Татарстан) — 207.