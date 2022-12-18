Норвежские лыжники заняли весь подиум коньковой разделки на 4-м этапе КМ, Клебо стал 5-м
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В Давосе (Швейцария) завершилась мужская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный олимпийский чемпион 2018 года Симен Хегстад Крюгер.
Отметим, что в топ-8 гонки заехали шесть представителей Норвегии.
Лыжные гонки. Кубок мира, Четвёртый этап. Давос. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Свободный стиль. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 42.12,3.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 22,3 секунды.
3. Шур Рёте (Норвегия) +24,5.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +52,0.
5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +52,5.
6. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +1.01,6
7. Фридрих Мох (Германия) +1.01,8
8. Арси Руусканен (Финляндия) +1.16,8.
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