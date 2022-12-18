Александр Большунов вместе с супругой выложили милое семейное видео

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов совместно со своей супругой Анной Большуновой (Жеребятьевой) опубликовали в социальных сетях милое видео, на котором они со своей новорождённой дочерью Евой поочередно скатываются со снежной горки. В комментариях к фотографии супруги добавили подпись «Катаемся вместе» и эмодзи в виде «сердечка».

Напомним, Александр и Анна Большуновы поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

Сегодня Большунов стал победителем мужской разделки на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам и продолжает уверенно лидировать в общем зачёте соревнований.