Александр Большунов вместе с супругой выложили милое семейное видео
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов совместно со своей супругой Анной Большуновой (Жеребятьевой) опубликовали в социальных сетях милое видео, на котором они со своей новорождённой дочерью Евой поочередно скатываются со снежной горки. В комментариях к фотографии супруги добавили подпись «Катаемся вместе» и эмодзи в виде «сердечка».
Напомним, Александр и Анна Большуновы поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.
Сегодня Большунов стал победителем мужской разделки на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам и продолжает уверенно лидировать в общем зачёте соревнований.
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
22:30
-
21:45
-
20:16
-
19:53
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
17:57
-
17:48
-
17:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
14:11
-
13:37
-
13:33
-
12:55
-
12:15
-
11:55
-
10:44
-
10:26
-
10:13
-
01:00
- 17 декабря 2022
-
22:56
-
22:45
-
22:34
-
22:23
-
22:19
-
21:17
-
21:01
-
20:57
-
20:25
-
20:12
-
19:54
-
18:49
Партнерский контент