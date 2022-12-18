«Вот таким должен быть спорт!» Никита Крюков об эмоциях после финала футбольного ЧМ

Олимпийский чемпион в личном спринте классикой российский лыжник Никита Крюков прокомментировал в своих социальных сетях итоги финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

«Не знаю как вы, а я просто под таким восторгом от этого исторического матча! Обе команды сотворили чудо на поле. Хотелось, чтобы эта игра не заканчивалась. Даже дети плакали после победы Аргентины от счастья и полученных эмоций. Вот такой должна быть игра. Вот таким должен быть спорт! Вот такие должны быть эмоции! Всех с победой Аргентины! Ну и, конечно, Месси-легенда. Теперь он завоевал всё, о чём другие могут пока только мечтать!», — написал Крюков в социальных сетях.

36-летний Никита Крюков — олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады 2014 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира в спринте. Заслуженный мастер спорта России (2010). Крюков является единственным мужчиной в истории советских и российских лыжных гонок, выигравшим за карьеру более двух титулов чемпиона мира.



