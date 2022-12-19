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«Совсем слабеньких конкурентов привезли». Вяльбе оценила уровень китайских спортсменов

«Совсем слабеньких конкурентов привезли». Вяльбе оценила уровень китайских спортсменов
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала условия и уровень конкуренции на Российско-китайских играх.

«Ребята сказали, что трасса сложная – вроде бы тягуны небольшие, но она совсем небыстрая, что и показывали результаты. Снег искусственный, поэтому приходилось объяснять организаторам, чтобы каждый день проходили трассу ратраком, иначе она в бетон превратится.

Единственное, что-то совсем слабеньких конкурентов для нас они привезли. У них, конечно, и нет лыжников сильнее, но могли бы уже натренировать кого-нибудь. Но, наверное, мы слишком сильных спортсменов привезли. Самое главное, что у нас внутри команды была сильная конкуренция, я видела, как спортсмены настраивались на борьбу между собой. С погодой нам тоже повезло. Ветра не было, и несмотря на мороз, бегали в комфортных условиях», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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