Чемпион мира в спринте Федерико Пеллегрино впервые стал отцом

Двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянский лыжник Федерико Пеллегрино впервые стал отцом. Супруга – итальянская лыжница, участница Олимпийских игр Грете Лоран – родила ему сына.
«19.12.2022. В 7:02. Добро пожаловать, Алексис. Ты самая большая наша радость», — подписал фото Пеллегрино.
Фото: из личного архива Федерико Пеллегрино
Фото: из личного архива Федерико Пеллегрино
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Пеллегрино завоевал серебряную медаль в личном спринте, проиграв на финише пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо. К грядущему сезону итальянец готовился в группе бывшего тренера сборной России, немецкого специалиста Маркуса Крамера.
Несколько дней назад на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) Пеллегрино неожиданно одолел Клебо на финише конькового спринта.
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