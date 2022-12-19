Чемпион мира в спринте Федерико Пеллегрино впервые стал отцом

Двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянский лыжник Федерико Пеллегрино впервые стал отцом. Супруга – итальянская лыжница, участница Олимпийских игр Грете Лоран – родила ему сына.

«19.12.2022. В 7:02. Добро пожаловать, Алексис. Ты самая большая наша радость», — подписал фото Пеллегрино.

Фото: из личного архива Федерико Пеллегрино

Фото: из личного архива Федерико Пеллегрино

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Пеллегрино завоевал серебряную медаль в личном спринте, проиграв на финише пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо. К грядущему сезону итальянец готовился в группе бывшего тренера сборной России, немецкого специалиста Маркуса Крамера.

Несколько дней назад на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) Пеллегрино неожиданно одолел Клебо на финише конькового спринта.