Непряева выиграла коньковую «разделку» на 15 км на четвёртом этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей в женской 15-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Непряева показала результат 41.28,8 и на 6,2 секунды опередила Анастасию Прокофьеву. Третьей стала представительница Пермского края Мария Истомина, отстав от Непряевой почти на 15 секунд.
Это уже восьмая победа Непряевой на этапах Кубка России-2022/2023. При этом отметим, что второй и третий этапы она пропустила из-за болезни.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за специальной военной операции на Украине.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. 15 км. Свободный стиль.
20 декабря 2022, вторник. 10:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
41:28.8
2
Анастасия Прокофьева
Москва - Санкт-Петербург
+6.2
3
Мария Истомина
Пермский край
+14.9
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