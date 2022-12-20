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Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова первая, Непряева поднялась в тройку

Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова первая, Непряева поднялась в тройку
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В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская коньковая «разделка» на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, а бронзу завоевала Мария Истомина.

Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней «разделки» выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 520
  2. Мария Истомина (Пермский край) — 438
  3. Наталья Непряева (Архангельская область) — 367
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 327
  5. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293
  6. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 269
  7. Анна Грухвина (Тюменская область) — 266
  8. Алёна Баранова (Тюменская область — Якутия) — 240
  9. Лариса Рясина (Татарстан) — 227
  10. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 215
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