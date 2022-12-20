Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова первая, Непряева поднялась в тройку

В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская коньковая «разделка» на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, а бронзу завоевала Мария Истомина.

Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней «разделки» выглядит следующим образом.



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