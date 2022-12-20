Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова первая, Непряева поднялась в тройку
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В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская коньковая «разделка» на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, а бронзу завоевала Мария Истомина.
Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней «разделки» выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 520
- Мария Истомина (Пермский край) — 438
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 367
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 327
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 269
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 266
- Алёна Баранова (Тюменская область — Якутия) — 240
- Лариса Рясина (Татарстан) — 227
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 215
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