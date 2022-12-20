Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Мальцев вплотную подобрался к тройке лидеров

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Мальцев вплотную подобрался к тройке лидеров
Комментарии

Сегодня в Кирово-Чепецке прошла «разделка» на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев. Вторым финишировал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней «разделки» выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 570
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — 373
  3. Денис Спицов (Тюменская область) — 365
  4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 360
  5. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 293
  6. Алексей Червоткин (Москва) — 317
  7. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 261
  8. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 243
  9. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 219
  10. Иван Горбунов (Татарстан) — 195.
«Ещё и «Катюшу» тут споём». Российские лыжники разгромили соперников с флагом и гимном «Ещё и «Катюшу» тут споём». Российские лыжники разгромили соперников с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022