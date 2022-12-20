Общий зачёт Кубка России у мужчин: Мальцев вплотную подобрался к тройке лидеров

Сегодня в Кирово-Чепецке прошла «разделка» на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев. Вторым финишировал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов.



Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней «разделки» выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины