Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов — лидер, Червоткин поднялся в пятёрку

Сегодня в Кирово-Чепецке прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев. Вторым финишировал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов.



Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

Александр Большунов (Архангельская область) — 383 Денис Спицов (Тюменская область) — 312 Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 292 Илья Семиков (Республика Коми) — 254 Алексей Червоткин (Москва) — 246 Иван Якимушкин (Тюменская область) — 235 Антон Тимашов (Татарстан) — 195 Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 190 Максим Зубцов (Мурманская область) — 150 Андрей Собакарёв (Новосибирская область) — 148