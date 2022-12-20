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Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов — лидер, Червоткин поднялся в пятёрку

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов — лидер, Червоткин поднялся в пятёрку
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Сегодня в Кирово-Чепецке прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев. Вторым финишировал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов.

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 383
  2. Денис Спицов (Тюменская область) — 312
  3. Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 292
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — 254
  5. Алексей Червоткин (Москва) — 246
  6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 235
  7. Антон Тимашов (Татарстан) — 195
  8. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 190
  9. Максим Зубцов (Мурманская область) — 150
  10. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) — 148
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