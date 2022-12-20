Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов — лидер, Червоткин поднялся в пятёрку
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Сегодня в Кирово-Чепецке прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев. Вторым финишировал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов.
Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины
- Александр Большунов (Архангельская область) — 383
- Денис Спицов (Тюменская область) — 312
- Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 292
- Илья Семиков (Республика Коми) — 254
- Алексей Червоткин (Москва) — 246
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 235
- Антон Тимашов (Татарстан) — 195
- Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 190
- Максим Зубцов (Мурманская область) — 150
- Андрей Собакарёв (Новосибирская область) — 148
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